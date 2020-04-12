В Украине подтверждение качества получили два производителя тест-систем на COVID-19

В Украине подтверждение качества получили двое из пяти национальных производителей тест-систем на выявление COVID-19, но пока они еще не могут продавать большое количество тестов.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью LB.

"У нас зарегистрировано пять производителей. Все они разработали свои тест-системы и готовы продавать их нам. Но из них подтверждение качества получили пока двое, это именно те, чьи тесты уже используются в лабораториях. Когда наши лаборатории начинают работать на определенных тест-системах, первые 5 положительных и 10 отрицательных результатов передают в нашу референс-лабораторию, и она подтверждает качество проведенных исследований", — сказал замминистра.

По его словам, теперь главное, чтобы эти национальные производители готовы были продавать большое количество тестов. "Сейчас, знаю, один благотворительный фонд помог производителю тестов закупить и привезти на территорию Украины реактивы для массового изготовления 20 000 ПЦР-систем", — сообщил Ляшко.

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Он отметил, что поскольку сейчас никто из национальных производителей не может предоставить такое количество образцов, которое необходимо на централизованных закупках, то тест-системы "закупаются небольшими партиями". "Мы дали деньги нашим лабораториям, и они покупают по мере необходимости. А мы централизованно обеспечиваем поставки реактивов — китайских и корейских", — рассказал замминистра.

По его информации, в настоящее время в Украине уже используются тесты "Украинских генетических технологий" и еще одного производителя, название которого Ляшко не уточнил.

По материалам: ukrinform.ru