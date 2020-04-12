Украина должна возродить свою ракетно-космическую промышленность — Ермак

Украина внесла огромный вклад в развитие космонавтики и теперь должна возродить свою ракетно-космическую промышленность.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли.

"Сегодня весь мир отмечает первый космический полет с участием человека. Украина внесла огромный вклад в развитие космонавтики. Именно Сергей Королев, который родился в Житомире, сконструировал первый пилотированный космический аппарат, который вывел человека в космос. Украинские ракетоносители и сейчас вызывают восхищение у профессионального сообщества", — написал Ермак.

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Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы украинцы всегда стремились к большему и ставили перед собой амбициозные задачи. "Возрождение нашей ракетно-космической промышленности — именно такая ​​задача", — подчеркнул глава ОП.

12 апреля вошло в историю как день, когда впервые человек совершил космический полет.

ООН в 2011 году установила Международный день полета человека в космос.

В 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет. Его космический корабль «Восток» облетел Землю за 108 минут.

По материалам: ukrinform.ru