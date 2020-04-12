Украинская «Мрия» направляется к Китаю, где заберет гуманитарный груз

Украинский Ан-225 «Мрия» совершил вечером 11 апреля посадку в аэропорту Алматы (Казахстан) на пути в Китай, где заберет гуманитарный груз для европейских стран.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«11 апреля 2020 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» вылетел из международного аэродрома «Киев-Антонов-2», начав первый коммерческий рейс после технического обслуживания и модернизации. Ан-225 приобщается к перевозке гуманитарных грузов – медицинских средств для борьбы с коронавирусом из Китая в страны Европы», – говорится в сообщении компании «Антонов», владелец самолета.

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«Мрия» станет шестым самолетом авиатранспортного подразделения ГП «Антонов» – авиакомпании «Авиалинии Антонова», которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 «Руслан» выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС», – добавляют на предприятии.

По материалам: ukrinform.ru