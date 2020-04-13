Экс-следователь ГПУ «погорел» на «земельной» взятке

Бывший следователь ГПУ предстанет перед судом за получение взятки в 25 тысяч долларов США за неналожение ареста на земельный участок.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"В суд направлено обвинительный акт в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ. Правоохранитель обвиняется в принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что правоохранитель получил от руководителя строительной компании неправомерную выгоду в сумме 25 тысяч долларов США.

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"За взятку он обещал не принимать меры по наложению ареста на земельный участок и устранить препятствия связанные со строительством жилого комплекса", — сообщили в ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

По материалам: ukrinform.ru