За нарушения карантина составили уже более шести тысяч протоколов
Полиция по состоянию на 13 апреля составила 6042 админпротокола за нарушения карантина.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МВД.
"Из-за нарушения карантина открыто 56 уголовных производств и составлено 6042 админпротокола. Только на протяжении минувших суток, 12 апреля, в полицию поступило 1113 заявлений и сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Составлено 27 административных протоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 15 админпротоколов", — говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители открыли одно уголовное производство по факту умышленного сокрытия главным врачом Иршавской районной больницы Закарпатской области информации о заболевании COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в понедельник, 13 апреля, сообщил, что в Киеве правоохранители уже составили 814 административных протоколов в отношении нарушителей ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса.
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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.
С 6 апреля в Украине ограничительные меры были усилены.
По материалам: ukrinform.ru