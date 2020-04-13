За нарушения карантина составили уже более шести тысяч протоколов

Полиция по состоянию на 13 апреля составила 6042 админпротокола за нарушения карантина.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МВД.

"Из-за нарушения карантина открыто 56 уголовных производств и составлено 6042 админпротокола. Только на протяжении минувших суток, 12 апреля, в полицию поступило 1113 заявлений и сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Составлено 27 административных протоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 15 админпротоколов", — говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители открыли одно уголовное производство по факту умышленного сокрытия главным врачом Иршавской районной больницы Закарпатской области информации о заболевании COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в понедельник, 13 апреля, сообщил, что в Киеве правоохранители уже составили 814 административных протоколов в отношении нарушителей ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса.

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине ограничительные меры были усилены.

По материалам: ukrinform.ru