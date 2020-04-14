Режим повышенной готовности в «ДНР»: Пушилин издал «указ», который касается работодателей

Общество
Ольга Гергелюк0
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Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал «указ №84», согласно, которому, «государственные и муниципальные органы власти», предприятия, учреждения и организации «республики» должны перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — riafan.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал новый «указ». Пушилин требует от «государственных и муниципальных органов властей», а также от предприятий  и организаций всех форм собственности, перевести своих сотрудников на дистанционную форму работы. Разумеется, перейти на новый формат работы должны те предприятия и организации, которые смогут работать дистанционно.

Согласно указу Пушилина, работодатели должны перевести своих работников на дистанционный режим работы на период действия режима повышенной готовности в «ДНР». Но, перед этим работодатели должны составить акт, который будет регулировать условия труда в дистанционном режиме.

Кроме того, заработная плата, должна остаться прежней, несмотря на новый формат работы.

Соответствующий «указ» Пушилина вступил в силу, сегодня, 14 апреля.

Ранее мы сообщали, что соратник Путина Цеков пригрозил Украине потерей суверенитета. 

 


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