Режим повышенной готовности в «ДНР»: Пушилин издал «указ», который касается работодателей

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал «указ №84», согласно, которому, «государственные и муниципальные органы власти», предприятия, учреждения и организации «республики» должны перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал новый «указ». Пушилин требует от «государственных и муниципальных органов властей», а также от предприятий и организаций всех форм собственности, перевести своих сотрудников на дистанционную форму работы. Разумеется, перейти на новый формат работы должны те предприятия и организации, которые смогут работать дистанционно.

Согласно указу Пушилина, работодатели должны перевести своих работников на дистанционный режим работы на период действия режима повышенной готовности в «ДНР». Но, перед этим работодатели должны составить акт, который будет регулировать условия труда в дистанционном режиме.

Кроме того, заработная плата, должна остаться прежней, несмотря на новый формат работы.

Соответствующий «указ» Пушилина вступил в силу, сегодня, 14 апреля.

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