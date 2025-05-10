Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу аналитической платформы OpenDataBot, в вышеописанный период отказались от ведения коммерческой деятельности 119 895 ФЛП, что на 44 процентов больше, чем в течение всего прошлого года.

Исходя из данных аналитиков, количественная разница между показателями открытия и закрытия «бизнесов», составила минусовое значение — 37 967 предпринимателей.

По мнению руководителя парламентского комитета, отвечающего за урегулирование вопросов финансов, налоговой и таможенной политики, Даниила Гетманцева, заметный скачок, касающийся закрытий ФЛП, спровоцирован возобновлением обязательности уплаты ЕСВ для предпринимателей первой и второй группы.

Напомним, что с 1 января текущего года, ФЛП вновь обязали отчислять единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 18-22 процентов от минимальной зарплаты в 8 000 гривен и военный сбор в 5 процентов, вне зависимости от того, ведется ли коммерческая деятельность.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ отвечали, взимаются ли налоги с благотворительного пожертвования в адрес пенсионера.