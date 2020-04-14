Степанов объяснил, как принимается решение о выезде экстренной медпомощи к больному

Решение о выезде экстренной медицинской помощи к больному принимается в соответствии с четким алгоритмом.

Об этом на брифинге во вторник, 14 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас разработан очень четкий алгоритм реагирования экстренной медицинской помощи. Соответственно диспетчер должен сделать опросы, какие клинические симптомы. Например, это очень стойкая лихорадка, высокая температура или есть соответствующие большие проблемы с дыханием или боль за грудиной. То есть по очень четкому алгоритму происходит опрос и принимается решение о выезда экстренной медицинской помощи", — сказал Степанов.

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Он отметил, что есть единичные случаи несоблюдения алгоритма со стороны диспетчеров или случаи, когда звонящий человек четко не определяет свою симптоматику.

Но Степанов подчеркнул, что это единичные случаи, и Минздрав очень четко реагирует на них, чтобы предотвратить их в будущем.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 — летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев

По материалам: ukrinform.ru