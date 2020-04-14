Суд отправил под домашний арест сотрудника МХП, устроившего стрельбу

Суд избрал меру пресечения в виде ничего домашнего ареста для сотрудника МХП, экс-милиционера Виталия Бездетного, который устроил стрельбу на дороге.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Прокуратура и полиция просили суд арестовать без залога Виталия Бездетного, который дважды в течении года стрелял в не понравившихся ему водителей авто из огнестрельного оружия. Судья Андрей Курило установил гражданину Бездетному меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", — написал Геращенко.

По его словам, прокуратура будет подавать апелляцию на это решение.

Читайте также: МХП готов к сотрудничеству с полицией по двум инцидентам со своими сотрудниками

Как сообщалось, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко 13 апреля заявил, что в столице задержали экс-милиционера, сотрудника холдинга МХП, который 11 апреля устроил стрельбу на дороге.

По материалам: ukrinform.ru