Зеленский призвал студентов помогать пожилым людям

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об инициативе студентов учебных заведений МВД доставлять пожилым людям продукты и лекарства и призвал лидеров студенческого самоуправления приобщиться к такой деятельности.

Об этом он рассказал в видеообращении.

"Расскажу о хорошей инициативе студентов и курсантов учебных заведений Министерства внутренних дел Украины. На волонтерских началах они доставляют продукты, лекарства и прочее необходимое пожилым людям", — сказал Президент.

По его словам, это происходит во взаимодействии с оперативными штабами и центрами социального обслуживания, которые предоставляют информацию о том, что нужно и как помочь.

"Считаю, это очень хороший пример для подражания. Я призываю лидеров студенческого самоуправления связаться с оперативными штабами в ваших регионах и присоединиться к такой помощи", — добавил Зеленский.

Как сообщалось, с 6 апреля правительство ввело дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса.

Так, в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

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Также запрещено перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок.

Кроме того, люди старше 60-летнего возраста должны находиться на самоизоляции.

По данным ЦОС по состоянию на 9 часов 14 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 3 372 случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru