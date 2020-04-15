ГБР вызвало Вятровича на допрос: нардепа хотят допросить из-за проведения международного форума на тему голодомора в Украине

Народный избранник сообщил об этом у себя в Facebook. Владимир Вятрович также отметил, что инициатором этого дела стал скандальный депутат Бужанский.

Об этом передает «НБН«.

«Мене позвали на допрос в ГБР. Меня, как свидетеля, хотят допросить по делу, которое инициировал Максим Бужанский. А ему не понравилось проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас что, опять будут судить за правду о коммунистах?»

Імперія завдає удар у відповідь. Мене викликають на добит в ДБР. У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським -… Gepostet von Volodymyr Viatrovych am Dienstag, 14. April 2020

Вятрович добавил, что следователем по этому делу стал некий Амелин:

«Это тот следователь, на которого я подал в суд. Ведь он не заметил госизмены Ермака и Кучмы в Минске».

Напомним, ранее мы писали, что Вятрови пристыдил Зеленского.