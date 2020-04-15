ГБР вызвало Вятровича на допрос: нардепа хотят допросить из-за проведения международного форума на тему голодомора в Украине
Народный избранник сообщил об этом у себя в Facebook. Владимир Вятрович также отметил, что инициатором этого дела стал скандальный депутат Бужанский.
Об этом передает «НБН«.
«Мене позвали на допрос в ГБР. Меня, как свидетеля, хотят допросить по делу, которое инициировал Максим Бужанский. А ему не понравилось проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас что, опять будут судить за правду о коммунистах?»
Імперія завдає удар у відповідь. Мене викликають на добит в ДБР. У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським -…
Gepostet von Volodymyr Viatrovych am Dienstag, 14. April 2020
Вятрович добавил, что следователем по этому делу стал некий Амелин:
«Это тот следователь, на которого я подал в суд. Ведь он не заметил госизмены Ермака и Кучмы в Минске».
Напомним, ранее мы писали, что Вятрови пристыдил Зеленского.