В Государственном бюро расследований во вторник, 25 июня, заявили, что Тищенко по факту событий в Днепре Генеральный прокурор сообщил о подозрении в причастности к незаконному лишению свободы.

За совершенное преступление политику грозит до 5 лет тюремного заключения. В ближайшее время народному избраннику изберут меру пресечения, информирует «НБН».

Как сообщили в ГБР, у бывшего «слуги народа» провели обыски, в ходе которых у него обнаружили много налички в долларах США и евро. Также в ведомстве заявили, что попытки политика разбить свой телефон не спасут ситуацию – правоохранители проведут экспертизу и получат информацию, которая хранилась на устройстве, так как она может помочь в расследовании.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Тищенко также попал в скандал с военнослужащими – нардеп передал киевской теробороне некачественные бронежилеты, которые простреливались насквозь.