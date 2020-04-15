НАПК обратилось в суд по делу Гладковского

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции направило в Окружной административный суд города Киева отзыв на исковое заявление бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отзыве НАПК просит суд отказать Гладковскому в удовлетворении иска в полном объеме.

Отмечается, что Гладковский просит суд признать противоправными и отменить решения НАПК о результатах осуществления полных проверок его деклараций за 2015 (исправленной) и 2016 годы. Исковые требования обоснованы тем, что оспариваемые решения НАПК приняты с нарушением сроков проведения полных проверок деклараций.

Истец требует отменить решение НАПК, которым было утверждено обоснованное заключение о выявлении признаков преступления и направлено решение о результатах осуществления полной проверки его декларации за 2015 год в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В ведомстве напомнили, что в декларациях Гладковского за 2015 год НАПК выявило нарушения на 1,29 млн грн.

В то же время при полной проверке декларации Гладковского за 2016 год НАПК выявило нарушения на общую сумму 245 тыс. грн.

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Решение о результатах осуществления полной проверки декларации Гладковского за 2015 год НАПК передало в НАБУ. Данные внесли в Единый реестр досудебных расследований в сентябре 2019 года.

НАПК подчеркивает, что несмотря на решение суда об отмене решения о результатах осуществления полной проверки декларации, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

По материалам: ukrinform.ru