В Нацгвардии — первый случай COVID-19
В Национальной гвардии выявили первый случай заболевания военного COVID-19, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Об этом информирует пресс-служба Национальной гвардии Украины.
"У военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения выявили COVID-19", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 9 апреля у военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения выявили высокую температуру. Этот факт выяснился во время медосмотра перед подготовкой к несению службы.
Как уточняется, военного сразу доставили в Харьковский госпиталь МВД Украины, где провели экспресс-тест на COVID-19, и сначала тест показал отрицательный результат.
Поэтому, для продолжения лечения с диагнозом пневмония, военнослужащего направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где мужчина находится до сих пор.
В настоящее время состояние военнослужащего НГУ удовлетворительное, температура в пределах нормы, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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"В воинской части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным Министерством здравоохранения. Лица, контактировавшие с больным, определены. За ними назначен медицинский уход", — отметили в ведомстве.
Отмечается, что в помещениях проводится дезинфекция не менее, чем три раза в сутки, а передвижение нацгвардейцев в пределах части, а также между воинскими подразделениями ограничено.
Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 15 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 23 больных коронавирусом.
По материалам: ukrinform.ru