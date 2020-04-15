В Нацгвардии — первый случай COVID-19

В Национальной гвардии выявили первый случай заболевания военного COVID-19, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Об этом информирует пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"У военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения выявили COVID-19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 апреля у военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения выявили высокую температуру. Этот факт выяснился во время медосмотра перед подготовкой к несению службы.

Как уточняется, военного сразу доставили в Харьковский госпиталь МВД Украины, где провели экспресс-тест на COVID-19, и сначала тест показал отрицательный результат.

Поэтому, для продолжения лечения с диагнозом пневмония, военнослужащего направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где мужчина находится до сих пор.

В настоящее время состояние военнослужащего НГУ удовлетворительное, температура в пределах нормы, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также: Среди пограничников — первый случай коронавирус

"В воинской части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным Министерством здравоохранения. Лица, контактировавшие с больным, определены. За ними назначен медицинский уход", — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в помещениях проводится дезинфекция не менее, чем три раза в сутки, а передвижение нацгвардейцев в пределах части, а также между воинскими подразделениями ограничено.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 15 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 23 больных коронавирусом.

По материалам: ukrinform.ru