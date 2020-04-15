Вадим Новинский заразился коронавирусом

Народный избранник от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Об этом сам Новинский сообщил на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

Он поведал, что прислушался к советам МОЗ и пришел тест на коронавирус, так как контактировал с зараженным человеком:

«После сдачи анализов выявили положительный результат. Но я чувствую себя нормально, никаких симптомов нет. Даже температура 36,8. Прошел компьютерную томографию легких и никаких отклонений не обнаружено».

Нардеп добавил, что будет проходить ещё одно тестирование, а до этого времени будет находиться в больнице, под присмотром медиков:

«Я решил сам рассказать обо всём, дабы избежать спекуляций. Независимо результатов второго теста, я буду придерживаться всех рекомендаций врачей и режима самоизоляции. Люди, с которыми я общался в последние дни, также пройдут проверку на наличие вируса».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.