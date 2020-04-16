Международный комитет Красного креста принимает участие в освобождении пленных

Международный комитет Красного Креста участвует в очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц, в ходе которого на подконтрольную правительству территорию будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались в ОРДЛО.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МККК.

«Сегодня с раннего утра команды МККК готовы к выполнению своей роли нейтрального посредника, в то время как стороны конфликта на востоке Украины освобождают задержанных и переводят их во временные места жительства, прежде чем они смогут безопасно встретиться со своими семьями», — говорится в заявлении.

В МККК подчеркнули, что освобождение задержанных имеет большое гуманитарное значение, поскольку люди возвращаются к своим родным по обе стороны линии столкновения. И это происходит в то время, когда всем необходим уют и забота.

Как сообщал Укринформ, утром в четверг начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, в ходе которого на подконтрольную правительству территорию будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались в ОРДЛО.

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Обмудсмен Людмила Денисова уже опубликовала в соцсети фото с первыми девятью освобожденными из плена.

Недавно участники Трехсторонней контактной группы договорились о новом обмене пленными перед Пасхой, которая в этом году отмечается 19 апреля.

По материалам: ukrinform.ru