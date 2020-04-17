Прогноз погоды на 17 апреля 2020 года: в Украине тепло и солнечно

По прогнозам синоптиков 17 апреля в Украине погода будет преимущественно солнечной и теплой. В восточных областях ожидается порывистый ветер.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в пятницу, 17 апреля, будет теплой и солнечной. Осадки не прогнозируются. На Востоке возможен порывистый ветер.

Теплее всего будет на Юге Украины и на Закарпатье. Температура в этих регионах поднимется до 19 — 21 градуса с плюсом.

В то же время в северных областях Украины температура будет оставаться на уровне 10 — 12 градусов тепла.

«17-го апреля континентальная часть Европы будет принадлежать теплой воздушной массе», – написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве пятница будет свежей, в течение дня +11 … +13 градусов, без осадков. Только во второй половине дня или вечером увеличится облачность.

Ранее сообщалось о погоде на 16 апреля.