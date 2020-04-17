В Киевской духовной академии УПЦ МП 19 людей заболели коронавирусом

Информацию о заражении сообщил в пресс-службе Академии. Согласно данным, заболели 16 студентов и 3 преподавателей.

Об этом передает «НБН«.

Среди духовенства УПЦ МП выявлены новые случаи коронавируса: на сей раз вирус подхватили 16 студентов и 3 преподавателей из Киевской духовной академии:

«14 апреля, выполняя указ мэра Киева, в общежитиях Киевской духовной академии, а также в семинарии были проведены ПЦР-тестирования на COVID-19».

Інформація щодо результатів ПЛР-тестування на COVID-19 в Київській духовній академії і семінарії 14 квітня 2020 року,… Gepostet von Київська Духовна Академія am Donnerstag, 16. April 2020

А уже вечером 16 апреля появились результаты тестирования, которые показали, что коронавирус подхватили 19 людей -16 студентов и 3 преподавателей:

«Все заболевшие теперь пребывают на самоизоляции в общежитии. Естественно, под наблюдением врачей».

В пресс-службе также добавили, что тестирование проводилось и 15 апреля, но их результаты пока неизвестны.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киево-Печерской Ларе уже около 100 заболевших коронавирусом.