Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал народного депутата от партии «Европейская Солидарность» Алексея Гончаренко, за соответствующий проект закона отдали свои голоса 265 избранников народа.

Данный документ должен вступить в силу спустя 30 дней со дня публикации. Однако есть один нюанс — в соответствии с новым законом, общинам УПЦ МП дается 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.

Ключевые положения законопроекта:

введение ограничений относительно религиозных организаций, связанных с российской православной церковью (РПЦ);

определение того, что именно понимается под вышеописанной «коммуникацией»;

выделение срока, на протяжении которого украинским организациям необходимо избавиться от указанных связей;

внедрение госнадзора, контролирующего соблюдение таких требований;

предоставление государственным структурам полномочий по взаимодействию с религиозными организациями, которые не смогли/не захотели в самостоятельном порядке выполнить ряд требований закона.

Ранее мы писали о том, что рассмотрение законопроекта о мобилизации украинцев до 25 лет перенесено на неопределенный срок.