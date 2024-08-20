Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал народного депутата от партии «Европейская Солидарность» Алексея Гончаренко, за соответствующий проект закона отдали свои голоса 265 избранников народа.
Данный документ должен вступить в силу спустя 30 дней со дня публикации. Однако есть один нюанс — в соответствии с новым законом, общинам УПЦ МП дается 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.
Ключевые положения законопроекта:
- введение ограничений относительно религиозных организаций, связанных с российской православной церковью (РПЦ);
- определение того, что именно понимается под вышеописанной «коммуникацией»;
- выделение срока, на протяжении которого украинским организациям необходимо избавиться от указанных связей;
- внедрение госнадзора, контролирующего соблюдение таких требований;
- предоставление государственным структурам полномочий по взаимодействию с религиозными организациями, которые не смогли/не захотели в самостоятельном порядке выполнить ряд требований закона.
Ранее мы писали о том, что рассмотрение законопроекта о мобилизации украинцев до 25 лет перенесено на неопределенный срок.
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