В МОЗ считают, что к 1-му мая в Украине может быть 15 тысяч заболевших коронавирусом — источник

Общество
Христина Качоровська0
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Конечно же, это при негативном сценарии распространения коронавируса в Украине, который может развиться если люди на Пасху не будут придерживаться карантина.

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине. Фото — slovo.news

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

По данным источника, в МОЗ сейчас рассматривают различные сценарии распространения коронавируса в Украине. Самый негативный сценарий показывает, что к 1-му мая может быть 15 тысяч заболевших.

Более того, в МОЗ также считают, что в Украине уже может быть более 10 000 заболевших:

«В Минздраве считают, что зараженными носителями в Украине могут быть больше 10 тысяч людей. Но по большей части болезнь протекает бессимптомно и выявить её практически невозможно».

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


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