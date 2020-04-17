В МОЗ считают, что к 1-му мая в Украине может быть 15 тысяч заболевших коронавирусом — источник

Конечно же, это при негативном сценарии распространения коронавируса в Украине, который может развиться если люди на Пасху не будут придерживаться карантина.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

По данным источника, в МОЗ сейчас рассматривают различные сценарии распространения коронавируса в Украине. Самый негативный сценарий показывает, что к 1-му мая может быть 15 тысяч заболевших.

Более того, в МОЗ также считают, что в Украине уже может быть более 10 000 заболевших:

«В Минздраве считают, что зараженными носителями в Украине могут быть больше 10 тысяч людей. Но по большей части болезнь протекает бессимптомно и выявить её практически невозможно».

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.