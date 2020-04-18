Германия дает Украине помощь на €230 тысяч для борьбы с пожарами возле ЧАЭС

Федеративная Республика Германия предоставит Украине специальные оборудования для локализации лесных пожаров вокруг Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщается на сайте посольства ФРГ в Украине.

"По поручению Федерального правительства Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) передает, начиная с сегодняшнего дня, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) специальное оборудование для локализации лесных пожаров вокруг бывшей советской Чернобыльской АЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов. Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров. По данным посольства, помощь составляет 230 тысяч евро.

"Мы рады слышать, что тушение пожаров проходит успешно благодаря масштабному задействованию подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Чтобы поддержать и защитить отважных пожарных в их борьбе, мы быстро отреагировали и, по согласованию с ГСЧС, закупили дозиметры, пожарные рукава и пожарную машину" , — сказала посол Германии Анка Фельдгузен.

В то же время в посольстве напомнили, что Германия поддерживает ГСЧС и Общество Красного Креста Украины с 2015 года. С тех пор 150 подразделений ГСЧС в 120 территориальных громадах были оснащены новым оборудованием наряду с учебными мероприятиями: среди прочего, партнерам были переданы 2000 дыхательных аппаратов, 5500 повнолицевых масок, 4100 индивидуальных защитных костюмов, 240 километров пожарных рукавов, 50 водяных насосов, 60 тонн пенообразующего огнетушащего средства, 12 карет скорой помощи, 50 пожарных машин и по 3500 пар перчаток, ботинок и шлемов для пожарных.

От имени Федерального правительства ГСЧС также получила на прошлой неделе для борьбы с COVID-19 защитные маски, защитные костюмы, а также переносные дезинфицирующие аппараты на сумму 175 тысяч евро.

Читайте также: Техника ВСУ, авиация и 1000 спасателей — пожары на Житомирщине и Киевщине

Как сообщалось, 4 апреля в Чернобыльской зоне возник лесной пожар. Его удалось потушить 14 апреля. Отмечалось, что открытого огня уже нет, наблюдается тление в отдельных очагах. Однако уже 16 апреля пожар возобновился.

По материалам: ukrinform.ru