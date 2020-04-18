ГПСУ не фиксирует увеличение пассажиропотока на границе перед праздниками

Пограничники не фиксируют увеличение количества украинцев, прибывающих из-за рубежа на пасхальные праздники.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Мы не фиксируем значительного увеличения пассажиропотока из-за рубежа. За прошедшие сутки 12 тысяч украинцев пересекли границу», — сказал Демченко.

Он отметил, что в начале недели количество тех, кто пересекал границу на въезд и выезд за сутки было на уровне 9-10 тысяч человек.

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Как сообщалось, государственную границу Украины можно пересекать только автотранспортом и только в 18 пунктах пропуска. Согласно решению Кабмина, может происходить возвращение украинцев спецрейсами, воздушным или железнодорожным транспортом. Планирование рейсов осуществляют соответствующие ведомства — МИД и Мининфраструктуры.

По материалам: ukrinform.ru