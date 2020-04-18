С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 978 медиков и 332 ребенка

С начала пандемии на COVID-19 в Украине заболело 332 ребенка, а также 978 медицинских работников.

Об этом на брифинге 18 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 5106 человек. Из них 332 ребенка, а также 978 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 275 человек, а летальных случаев 133", — сообщил Степанов.

По его словам, за минувшие сутки в Украине совершено 5152 исследования методом ПЦР, в частности от больных с пневмонией — 980.

"Это мы впервые достигли в сутки больше 5000 исследований", — уточнил Степанов.

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По его словам, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (81), Ровенской (43) и Ивано-Франковской (35).

Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждено 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 человек выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

По данным Worldometer, по состоянию на утро 18 апреля во мире подтверждено 2251770 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 154311 летальных, 574386 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru