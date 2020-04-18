Синоптическая ситуация не позволяет искусственно вызвать дождь — Укргидрометцентр

В Украинском гидрометцентре считают, что сегодня в Украине маловероятна возможность искусственно вызвать осадки для борьбы с лесными пожарами.

Об этом на брифинге сказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"В мире существует такая практика — вызов осадков, но для этого нужны, безусловно, как технические средства, так и состояние синоптической ситуации, которая позволяла бы из тех облаков, которые есть, вызвать осадки. В настоящее время, в принципе, в ближайшее время такая ситуация маловероятна", — сказал он.

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне и на Житомирщине продолжается тушение очагов тления сухой травы, пеньков, древесины после лесных пожаров. В Чернобыльской зоне пожар возник еще 4 апреля.

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На Житомирщине, по информации ГСЧС, наблюдается тление травяного настила и пеньков в Выступовицком и Бережестском лесничествах на площади около 3 тысяч гектаров. 16 апреля вблизи с. Рудня и с. Выступовичи на территории Выступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки. Впоследствии пожар распространился и на другие села — Островы, Девошин, Журба, Магдин и Личманы Овручского района, уничтожив около 40 домов. Кроме того, огонь перекинулся на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары в ГП «Словечанский лесхоз АПК», ГП «Овручское специализированное лесное хозяйство, ГП «Словечанское лесное хозяйство», ГП «Овручское лесное хозяйство».

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района (ч. 1 ст. 245 УК Украины).

По причине массовых пожаров и тления в Киевском регионе загрязненность атмосферного воздуха на несколько показателей превышает предельно допустимую концентрацию. Людям советуют не открывать окна.

По материалам: ukrinform.ru