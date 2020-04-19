Минздрав планирует закупить американский противовирусный препарат

Министерство здравоохранения хочет закупить медицинский препарат "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса.

Об этом на брифинге 19 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас Минздрав занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов", — сказал чиновник.

"Ремдесивир — это лекарственное средство было включено в наш протокол лечения, который мы утвердили сразу после моего вступления в должность. Это противовирусный препарат, который производит одна из американских компаний. Он в свое время применялся для лечения вируса Эбола, но результаты были не очень хорошие ", — добавил Степанов.

По словам министра, при составлении протокола лечения коронавируса украинские врачи брали пример со своих американских и европейских коллег, которые используют этот препарат.

"Согласно нашему протоколу препарат должен использоваться в тяжелых и критических состояниях", — рассказал министр.

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Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 19 апреля подтверждено 5449 случаев COVID-19. На амбулаторном лечении находятся 3617 пациентов, из них 273 ребенка. Всего госпитализировано 1832 человека, из них 85 детей. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 141 человек, из них 75 мужчин и 66 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

По материалам: ukrinform.ru