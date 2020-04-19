На время карантина процесс перехода приходов в ПЦУ остановился — Епифаний

Во время карантина переход церковных приходов в Православную церковь Украины приостановился.

Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний в интервью Радио Свобода.

По словам митрополита Епифания, ПЦУ насчитывает более 7 тысяч приходов по всей Украине, но пока это количество не увеличивается из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.

«Сейчас мы стараемся сделать все, чтобы не было скопления людей. Для этого на время карантина не будет перехода, не будет собраний. Потому что для того, чтобы община определилась, нужно провести общее собрание прихода», — пояснил предстоятель.

При этом он не берется прогнозировать, как может измениться динамика переходов в ПЦУ после карантина, во время которого Украинская православная церковь Московского патриархата не отменяла массовых богослужений, в отличие от ПЦУ.

«Я думаю, что наши граждане, наши верные мудры, они все проанализируют, что происходит сейчас, и будут принимать соответствующие решения», — считает Епифаний.

Как сообщалось, вновь образованная 15 декабря 2018 года на объединительном соборе Православная церковь Украины получила 6 января 2019 года от Вселенского патриарха Варфоломея и Священного Синода Вселенского патриархата Томос об автокефалии.

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Этот документ утвердил существование ПЦУ как единой в Украине канонической поместной православной церкви.

В Украине с 12 марта введен карантин для противодействия распространению коронавируса. Количество больных COVID-19 в стране по состоянию на утро 19 апреля составляет: 5449 человек, из них 141 умер, 347 выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru