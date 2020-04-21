МОЗ рекомендует смягчить меры карантина: украинцам могут разрешить гулять в парках, посещать музеи и библиотеки

Общество
Христина Качоровська0

С таким предложением во время традиционного ежедневного брифинга выступил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Максим Степанов
Максим Степанов. Фото — moz.gov.ua

Об этом сообщает «НБН«.

Как сообщил чиновник, на ближайшем заседании Кабинета министров (22 апреля — ред.), он будет рекомендовать продлить карантин до 12 мая, но, при этом, слегка ослабить те меры, которые действуют сейчас:

«Мы хотим продлить карантин до 12 мая. Распространение болезни продолжается… И мы все понимаем, насколько она опасна.

Но мы также будем просить о смягчении некоторых мер карантина. К примеру, разрешить людям гулять в парках, открыть музеи и библиотеки. Кончено же, при этом мы будем настаивать на масочном режиме и социальной дистанции во время прогулок».

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


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