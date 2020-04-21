За «короля контрабанды» Альперина внесли 41 миллион дополнительного залога

За одесского бизнесмена Вадима Альперина внесли 41 миллион гривень дополнительного залога после того, как Апелляционная палата ВАКС взыскала с него в доход государства 35 миллионов за нарушение установленных судом обязанностей.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

"За Альперина 17 апреля внесли 41 млн гривень дополнительного залога", — сказал Симкив.

Прокурор добавил, что в случае внесения данной суммы прокуратура ходатайствовала бы об аресте Альперина.

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Как сообщалось, 16 апреля Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляцию САП и взыскала с Альперина в доход государства часть залога в размере 35 млн грн, что является половиной залога, которая была им внесена — 70 млн грн.

Суд установил, что Альперин нарушил возложенные на него обязанности в качестве подозреваемого. В частности, он не сдал свой паспорт гражданина Израиля.

Кроме того, суд увеличил до 76 млн грн размер залога, который должен внести Альперин течение пяти рабочих дня. Соответственно, Альперин должен внести еще 41 млн грн залога.

19 марта ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП по обращению в доход государства 70 млн грн залога, внесенного за бизнесмена Вадима Альперина, которому инкриминируют организацию коррупционных схем на таможне.

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26 ноября 2019 года НАБУ и САП задержали и объявили подозрение 10 лицам, среди которых — 7 чиновников ГФС и таможни, по делу о махинациях с растаможкой товаров.

В то же время Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей сбежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании.

НАБУ задержало Альперина 27 ноября, когда он явился на допрос в САП. Затем ему объявили подозрение. Следствие считает бизнесмена руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможиванием импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал Альперину, которого называют «королем одесской контрабанды», меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога. В начале декабря Альперин вышел из СИЗО под залог.

По материалам: ukrinform.ru