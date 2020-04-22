Прогноз погоды на 22 апреля 2020 года: в Украине прохладно и ветрено, местами дожди

Важное Общество
Ник Петров0

По прогнозам синоптиков 22 апреля в Украине погода будет ветреной, в центральных и западных районах пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 22 апреля 2020.
В Украине 22 апреля облачно, в Центре и на Западе пройдут дожди. Фото: unian.net.

В среду часть Украины накроет атмосферный фронт, поэтому возможны отдельные слабые дожди на Западе, в центральной части и на Востоке. В южных регионах Украины будет солнечно.

«Но осадки предвидятся настолько слабыми, что могут заменяться просто увеличением облачности», – отметила Наталья Диденко.

По сообщению синоптика Наальи Диденко, в среду, 22 апреля, воздух успеет прогреться только до +10…+14 градусов. На Закарпатье теплее всего – до +14…+17 градусов.

Ночью в Украине будет до +2…+5 градусов местами с небольшими заморозками.

В Киеве ночью +2…+ 5 градусов, днем ожидается +11…+12 градусов. Ветер северо-западный, северный, порывистый. Существенных дождей не ожидается. Во второй половине недели в столице потеплеет до +15…+19 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 21 апреля.


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