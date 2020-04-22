Убогое существо: Олег Тактаров жестко отозвался о скандальном телеведущем Соловьеве

Известный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров жестко высказался о деятельности скандального телеведущего Владимира Соловьева.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Ранее между Соловьевым и бывшим спортивным комментатором Уткиным вспыхнул спор из-за слов последнего о российском государстве. Уткин вызвал оппонента на поединок на площадке Youtube, где они оба будут в равных условиях.

Соловьев отказался от предложения. Он объяснил это тем, что не хочет дискутировать с «больным человеком», у которого депрессия и синдром Туретта, но готов дать ему денег на лечение.

«Убогое существо, которое нашло мерзкую работу», — так Тактаров, прокомментировал свое отношение к Соловьеву.

По его словам, возможно Соловьеву просто не хватает денег, чтобы прокормить большую семью, и, хотя Тактаров никогда не ставил себя на место других людей, но признался, что ему на самом деле жалко этого убогого существа.

Поэтому боец не испытывает к телеведущему ненависти, как это проявляется у многих молодых людей.

Ранее сообщалось о том, что для Путина наступил тяжелый момент.