Тяжелый момент для Путина: Кремль признал наличие серьезной проблемы

В связи с новыми колебаниями на нефтяном рынке, команда президента Путина выступила с официальным заявлением о том, что ситуация заставляет делать выводы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Дмитрий Песков в своем стиле прокомментировал ситуацию с падением цен на нефть, заявив, что сначала необходимо проанализировать события после начала действия нового соглашения ОПЕК+.

Однако в Кремле признают, что динамика действительно отрицательная и это непростой момент для экономики РФ.

«Нужно дождаться. Динамика действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть, момент нелегкий, но все-таки оценивать в целом нужно не один день и не одну неделю даже, а в более длинной перспективе. Поэтому сейчас нужно просто подождать», — заявил Песков.

Как отмечалось, 21 апреля представитель Кремля назвал новый катастрофический обвал цен на нефть спекулятивным моментом, который не дает повода для чрезмерно негативных оценок реальности, он уверял, что ничего страшного не произошло. Однако уже в среду Песков признал наличие серьезной проблемы.

Вместе с тем, в Украине отмечают стремительное падение оптовой цены на бензин и дизельное топливо. По словам экспертов, теперь можно ожидать значительное снижение цен и на заправках.

Ранее сообщалось о том, что Кремль вводит войска в Чечню.