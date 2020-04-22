Выехать с зарубежным е-паспортом пока невозможно — миграционная служба
Выехать за границу по электронному загранпаспорту пока невозможно, но этот вопрос прорабатывается.
Об этом заявил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк во время онлайн-презентации цифровых паспортов в «Дії», сообщает корреспондент Укринформа.
«Пока выехать по электронному загранпаспорту за границу невозможно, но мы с этим работаем, и не только Украина, но и весь мир», — сказал Соколюк.
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Он добавил, что с цифровыми документами можно путешествовать внутри страны на воздушном или железнодорожном транспорте.
«Я считаю, что после окончания карантина многие попытаются это использовать», — спрогнозировал глава ГМС.
По материалам: ukrinform.ru