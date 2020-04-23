Дети не являются основной группой риска для коронавируса — эпидемиолог

Дети не находятся в основной группе риска при COVID-19, но могут быть источником инфекции.

Предположение об этом высказала на пресс-конференции доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская, сообщает корреспондент Укринформа.

«Слава Богу, дети не являются основной группой риска. Но инфицирование возможно. Может быть, они как раз являются основным источником инфекции. Это мы узнаем только после того, как будет введено тестирование на антитела», – сказала Голубовская.

Она отметила, что Украина является пятой страной в мире, которая сумела синтезировать эти антитела.

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«И это очень важно для серомониторинга любого инфекционного заболевания. И мы тогда выясним, может быть, что подавляющее количество этих детей уже имеют антитела, а так как у них много бессимптомных или малосимптомных форм, они могут являться основным источником инфекции», — объяснила.

При этом она напомнила, что есть случаи и тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей, и единичные случаи смерти, и здесь они связаны не с диабетом, а возможно, речь идет о каких-то иммунодефицитных состояниях. Но дети все-таки не являются основной группой риска тяжелого течения заболевания.

В свою очередь доктор медицинских наук, член-корреспондент НАМН Украины, завкафедрой диабетологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Борис Маньковский отметил, что дети обычно болеют сахарным диабетом первого типа, это тип диабета, который требует ежедневных инъекций инсулина, обычно 3-4, а то и 5 инъекций инсулина в день.

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«Это тяжелый тип диабета и любая инфекция, тем более такая тяжелая, как COVID-19, несет в себе повышенную опасность для таких людей. Поэтому для таких людей на первом месте соблюдение карантина, самоизоляции. Но если человек с диабетом заболел, тогда очень важно делать мониторинг и увеличивать дозу инсулина, доза инсулина в такой ситуации может вырасти в разы», — сказал он.

Как сообщалось, по данным медиков, заражение коронавирусом более всего опасно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, ослабляющими иммунитет.

По материалам: ukrinform.ru