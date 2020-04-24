Адвокат назвала условие, при котором Чорновол могут взять на поруки
Адвокат бывшего народного депутата Татьяны Чорновол Ирина Кузина призвала, если судьи Киевского апелляционного суда решат, что подозрение Черновол хотя бы частично обосновано, рассмотреть вопрос о том, чтобы отпустить ее на поруки.
Об этом Кузина сообщила во время заседания по рассмотрению апелляционных жалоб на меру пресечения Черновол, сообщает корреспондент Укринформа.
"Прошу апелляционные жалобы удовлетворить, и постановление следственного судьи Печерского районного суда отменить. Прошу также вынести новое решение, которым полностью отказать в удовлетворении ходатайства (об избрании меры пресечения экс-нардепу – ред.). Но в любом случае, если суд все же решит, что где-то подозрение хотя бы частично обосновано, я очень прошу рассмотреть вопрос о поручительстве. Я считаю, что нет никаких оснований и никаких обстоятельств, которые оправдывают лишение свободы Татьяны Николаевны Чорновол», — сказала Кузина.
Она отметила, что риска того, что Татьяна Черновол будет скрываться, нет.
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По словам адвоката, «нет никаких оснований считать, что патриот Украины в условиях карантина убежит, в частности, и от своих детей и родителей».
Кузина отметила, что о подозрении Чорновол было сообщено незаконно и, по ее мнению, также имели место нарушения во время автораспределения в Печерском районном суде Киева.
Со своей стороны другая адвокат экс-нардепа Татьяна Козаченко отметила, что дело Чорновол полностью сфабриковано.
Как сообщал Укринформ, 10 апреля в доме Чорновол сотрудники ГБР провели обыск. Впоследствии ГБР проинформировало, что Черновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Татьяны Чорновол жаждой мести.
16 апреля Печерский суд избрал Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
По материалам: ukrinform.ru