Безработные теперь могут оформить помощь онлайн

Правительство запустило сервис, позволяющий получить статус безработного и оформить пособие по безработице в режиме онлайн.

Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня появился актуальный сервис в условиях вынужденного карантина — получение статуса безработного и оформление пособия по безработице онлайн", — написал он.

По словам чиновника, важность сервиса подтверждает статистика зарегистрированных безработных в Украине: 12 марта этого года их было 361 тыс., а уже 21 апреля — 411 тыс.

Количество лиц, получающих пособие по безработице, также выросло с 310 тыс. (12 марта) до 345,5 тыс. (21 апреля).

В условиях карантина можно комплексно получить сразу 2 услуги: предоставление (обновление) статуса безработного и назначение (обновление) пособия по безработице.

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Рассмотрение и предоставление решения полностью прозрачные и исключают прямой контакт с чиновником. Вместо личного посещения центра занятости получите услуги за 10 минут, не выходя из дома, следуя алгоритму на портале. Статус безработного и назначение пособия присваивается в первый день после подачи заявления.

Также Федоров сообщил, что правительство готовит функционал для прямой коммуникации менеджера Государственной службы занятости и пользователя по поиску работы.

По материалам: ukrinform.ru