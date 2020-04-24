После обсервации медики, которые вернулись из Италии, расскажут о приобретенном опыте

Украинские врачи, которые в течение трех недель помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, после обсервации широкой общественности смогут рассказать о приобретенном опыте.

Об этом на брифинге проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчера наших 20 медицинских работников вернулись из Италии. Сейчас они проходят обсервацию в одном из санаториев под Киевом. Все здоровы, и это главное. Все они вернулись в хорошем настроении. Им очень благодарна итальянская сторона, где они непосредственно боролись за жизнь и здоровье итальянцев в двух городах Италии. Тот опыт, который они привезли и о котором они широкой общественности смогут рассказать после выхода из обсервации, очень важен", — сказал Степанов.

Он отметил, что украинцы в Италии смогли узнать о лечении там, схемы этого лечения, как итальянские медики обращаются с теми или иными больными в зависимости от состояния, было ли это тяжелое состояние или критическое. Также то, как организованы маршруты в медицинских учреждениях, как происходит процесс до попадания инфицированного в больницу.

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"Какие меры карантина там, ну то есть тот опыт, который они получили, он действительно очень важный и 100% будет полезен для Украины и для украинцеы", — добавил Степанов.

Как сообщалось, 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава вылетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19. Сейчас врачи, которые в течение трех недель помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, вернулись в Украину, и проходят двухнедельную обсервацию.

По состоянию на утро 24 апреля в мире зафиксировано 2 725 920 случаев коронавируса, в частности 745 905 человек выздоровели и 191 061 погиб.

Фото: Львовская ОГА

По материалам: ukrinform.ru