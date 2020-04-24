Судьи апелляционных судов в стадии ликвидации не осуществляют полномочия, но получают зарплату

Сейчас в апелляционных судах, которые проходят процедуру ликвидации, 17 судей продолжают получать зарплату, не осуществляя полномочий.

Об этом сказал председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк во время отчета на заседании Высшего совета правосудия в четверг, которое транслировалось на YouTube канале ВРП, сообщает корреспондент Укринформа.

"По состоянию на 1 января 2020 года в ликвидируемых апелляционных судах продолжали получать судейское вознаграждение, однако не осуществляли полномочий, 18 судей. Также в штате ликвидируемых апелляционных судов находились 67 работников аппарата, которые находились в социальных отпусках и остались не переведены в новообразованные суды. На сегодняшний день 17 судей и 47 работников аппаратов остаются в штате апелляционных судов, которые находятся в процессе ликвидации", — отметил Холоднюк.

Он обратился в ВСП с просьбой решить вопрос с переводом судей в новообразованные апелляционные суды.

"Настоятельно прошу решить вопрос о переводе этих судей в новообразованные суды, поскольку им выплачивается судейское вознаграждение, что приводит к расходованию бюджетных средств, которых катастрофически на сегодняшний день не хватает судебной системе", — сказал Холоднюк.

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Председатель ГСАУ отметил, что в течение 2019 года ликвидационными комиссиями апелляционных судов, образованными ГСАУ, продолжалась процедура ликвидации, предусмотренная законодательством Украины.

Так, по словам Холоднюка, на конец 2019 года 7 апелляционных судов полностью завершили процесс ликвидации, 15 апелляционных судов находятся на завершающей стадии ликвидации и 18 апелляционных судов не смогут пока завершить ликвидацию из-за наличия кадровых вопросов, необходимости завершения передачи недвижимого и движимого имущества, договорных обязательств по ремонтным работам, реконструкции помещений и т.п.

Холоднюк отметил, что по состоянию на сегодняшний день еще 4 апелляционных суда завершили ликвидационные процедуры.

Таким образом, отметил он, всего 11 апелляционных судов полностью завершили процесс ликвидации.

Как сообщалось, указом пятого Президента Украины Петра Порошенко 29 декабря 2017 года №452/2017 «О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных судов в апелляционных округах» были образованы 26 апелляционных судов.

Кроме того, двумя другими указами (№454/2017 и № 455/2017) были образованы апелляционные хозяйственные суды в апелляционных округах и апелляционные административные суды в апелляционных округах.

С 3 октября 2018 года новообразованные апелляционные суды начали процессуальную деятельность.

По материалам: ukrinform.ru