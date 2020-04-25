Дистанционная Пасха, изолированные в общежитии и тюльпаны онлайн

События прошедших семи дней – в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Маркиян Лысейко

Христиане восточного обряда отметили главный праздник – Светлое Христово Воскресение, или Пасху – в условиях жесткого карантина. Хотя этот день призвали провести дома, все же некоторые верующие отправились в церкви святить пасхальные корзины. Делалось это с соблюдением норм социального дистанцирования и учетом запрета на массовые мероприятия.



Фото: Дмитрий Смольенко

Праздничные богослужения совершались без прихожан и традиционного освящения куличей, доступ в церкви ограничили. На фото: человек на территории Свято-Николаевской церкви в Запорожье.



Фото: Дмитрий Смольенко

А в небольших населенных пунктах священники отправились освящать пасхальные корзины во дворы возле домов местных жителей. На фото: настоятель храма Архистратига Михаила села Долинское на Запорожье священник Елисей.



Фото: Владимир Тарасов

Обязательным условием было соблюдение социальной дистанции. Однако ее выполняли не все. На фото: жители села Максимовичи Полесского района Киевской области.



Фото: Маркиян Лысейко

Кроме того, люди могли посмотреть онлайн-трансляции Пасхальных богослужений. На фото: жители села Добромиль Львовской области.



Фото: Евгений Котенко

В среду, 22 апреля, Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая 2020 (включительно), но с определенными послаблениями. Необходимости пользоваться масками они не касаются, хотя многим такая новая традиция повседневной жизни не по душе, и люди носят средства индивидуальной защиты, как им заблагорассудится.



Фото: Дмитрий Смольенко

Также не всегда выполняется требование передвигаться по улицам не более чем по два человека.



Фото: Владимир Тарасов

А тем временем в общежитии в Вишневом Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на вечер четверга, 23 апреля, там у 78 жителей (из них 16 детей) и двух работников был подтвержден диагноз COVID-19, еще два человека скончались. Отныне карантинные мероприятия в городе обеспечивают бойцы Нацгвардии, все жители общежития находятся на строгой изоляции, окруженные правоохранителями.



Фото: Юрий Рыльчук

Продолжается дезинфекция на улицах украинских городов, городков, поселков и сел. На фото: спецавтомобиль в пгт Куты Косовского района Ивано-Франковской области.



Фото: Павел Багмут

На внеочередное пленарное заседание в пятницу, 24 апреля, собрались депутаты Верховной Рады Украины. Во время работ они, в частности, разблокировали закон против "поправочного спама", отменили штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения, создали ВСК для проверки обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти.



Фото: Дмитрий Смольенко

Единственная, кто сейчас может не обращать внимание на коронавирус, – природа. Она на этой неделе зашла в пик цветения. И этим стимулировала к выходу из самоизоляции на фотоохоту украинцев в разных городах. На фото: девушка фотографирует цветение Иудиного дерева (церциса) в Запорожском городском детском ботаническом саду.



Фото: Николай Мякшиков

"Моделью" для фотолюбителей стала зацветшая сакура в парке Днипра.



Фото: Сергій Гудак

Впервые без толп туристов в сакуровом цвету улицы Ужгорода.



Фото: Геннадий Минченко

А в Киеве расцвели сотни тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, мускари – герои цветочной выставки на Певческом поле. В этом году посетить их можно только онлайн – на странице организаторов в соцсетях.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Павел Багмут

В ожидании: безлюдный киевский вокзал.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Женщина в резиновых перчатках во время Пасхального богослужения в храме Иоанна Богослова в Харькове.



Фото: Павел Багмут

Екс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили перед началом внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины.

Фото: Владимир Тарасов

Оператор и журналистка в защитных костюмах рядом с закрытым на вход и выход общежитием, где зафиксирована вспышка коронавируса, Вишневое, Киевская область.



Фото: Павел Багмут

Интервьюирование под парламентом. Киев.



Фото: Евгений Котенко

Коммунальщик на улице Киева.



Фото: Геннадий Минченко

Мужчина тянет тележку с металлоломом в столице.



Фото: Юлия Овсянникова

А что в вашем окне? Киев.



Фото: Виктор Кошмал

Встреча домашнего и свободного. Чернигов.



Фото: Юлий Зозуля

Мужчина с ребенком рядом с Черным морем в Одессе.



Фото: Евгений Котенко

Байкеры на улице Киева.



Фото: Сергей Гудак

"Защищенный" манекен в витрине ужгородского магазина.



Фото: Сергей Гудак

Бочки в винохранилище в Берегово на Закарпатье.



Фото: Елена Худякова

Люди с собакой возле озера в Киеве.



Фото: Юлия Овсянникова

Белка в столичном парке.



Фото: Юлия Овсянникова

Водные процедуры по-утиному. Киев.

Фото: Юрий Рыльчук

Когда замучил голод: овца и коза на территории частного хозяйства в селе Космач на Ивано-Франковщине.

По материалам: ukrinform.ru