Коронавирус обнаружили у более чем 1500 украинских медиков

В Украине по состоянию на утро субботы, 25 апреля, зарегистрировали 1574 случая заболевания корнавирусной болезнью у медицинских работников и 545 детей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"На амбулаторном лечении 5498 пациентов, из них 433 ребенка и 1301 медработник", — говорится в сообщении.

Госпитализированы же, по данным ЦОЗ, 2627 человек, из них 112 детей и 273 медика.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.

При этом 145 медицинских работников уже выздоровели.

Как сообщал Укринформ, в Украине зарегистрировали 8125 случаев заболевания корнавирусной болезнью. За минувшие сутки количество инфицированных выросло на 478 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 782 пациента выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru