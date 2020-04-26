Аудит системы здравоохранения поможет разработать план второго этапа медреформы — Степанов

Аудит системы здравоохранения нужен для того, чтобы разработать план проведения второго этапа медицинской реформы.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга относительно COVID-19, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сейчас в средствах массовой информации широко расходятся наши сообщения об аудите системы здравоохранения. Я хочу подчеркнуть, что наш аудит, который мы начали в связи с введением второго этапа реформы, показывает очень тревожный сигнал. Мы находимся на постоянной связи непосредственно с департаментами здравоохранения, с больницами и получаем информацию с мест. Что мы видим? Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников к концу года, где-то снижение заработной платы, где-то начинают отправлять наших медицинских работников в неоплачиваемый отпуск. Я хочу быть откровенным и сказать, какие есть просчеты в медицинской реформе, что нужно сделать, какой у нас будет план и как мы будем из этого входить. Как мы будем начинать реформу и главное, — как мы ее закончим, эту реформу», — сказал Степанов.

Он отметил, что для этого сегодня сразу после брифинга едет в Киевскую область, чтобы посетить три больницы и пообщаться с врачами и пациентами, услышать их мнение.

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«Мы реформу закончить должны с не сокращенными медицинскими работниками, с не просто существующими зарплатами, а которые будут намного больше у наших медицинских работников. И главное — мы должны закончить так, чтобы у нас была медицина, которой мы будем гордиться, на которую мы будем рассчитывать, медицина, которая на 100% будет нам помогать. И все это зависит от тех шагов, которые мы будем делать сейчас, во время 2 этапа реформы», — подчеркнул министр.

По материалам: ukrinform.ru