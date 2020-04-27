Атомная энергетика не должна стать технологией будущего — канцлер Австрии

Австрия продолжает настаивать на отказе от использования ядерной энергетики, об угрозе которой напоминает катастрофа на Чернобыльской АЭС.

Об єтом в Facebook написал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Чернобыльская ядерная катастрофа, которая произошла 34 года назад, все еще напоминает о том, какая опасность исходит от использования ядерной энергии. Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против ядерной энергетики", — говорится в сообщении.

Атомная энергетика не должна стать технологии будущего, подчеркнул Курц.

Как известно, ночью 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.

По Международной шкале ядерных событий (INES) эту аварию классифицировали по высшему — седьмому уровню опасности.

С самого начала руководство СССР скрывало факт аварии. Первое официальное сообщение о ней появилось только 28 апреля.

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В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров. Всего в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пунктов, в которых на то время проживало более 2,6 млн человек. В результате этой катастрофы из сельскохозяйственного пользования было выведено более 5 млн га земель.

По материалам: ukrinform.ru