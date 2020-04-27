Первая и пока единственная в мире страна заявила о победе над коронавирусом

Исламская Республика Мавритания объявила о полной победе над коронавирусом.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Мавритания расположена на северо-западе Африканского континента. Площадь ее территории составляет 1 030 700 квадратных километров, численность населения, по состоянию на 2012 год, составляла 3 359 000 человек.

Министерство здравоохранения страны объявило о победе над коронавирусом после того, как последний зараженный COVID-19 выздоровел, а тесты не выявили новых случаев заражения.

Мавритания стала первым государством, объявившим о победе над эпидемией.

Первый случай заражения в стране был зафиксирован 13 марта у гражданина Австралии, прибывшего из-за границы.

Сразу же были приняты самые жесткие меры ограничения: были закрыты границы, запрещены любые собрания, также прекратили работу школы, рестораны и рынки.

В ночное время в стране был введен комендантский час и запрещены все междугородные перевозки.

Всего в Мавритании было зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. 1 пациент умер, 6 человек выздоровели.

Ранее сообщалось о том, как Украина будет выходить из карантина.