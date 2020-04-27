Первая и пока единственная в мире страна заявила о победе над коронавирусом
Исламская Республика Мавритания объявила о полной победе над коронавирусом.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.
Мавритания расположена на северо-западе Африканского континента. Площадь ее территории составляет 1 030 700 квадратных километров, численность населения, по состоянию на 2012 год, составляла 3 359 000 человек.
Министерство здравоохранения страны объявило о победе над коронавирусом после того, как последний зараженный COVID-19 выздоровел, а тесты не выявили новых случаев заражения.
Мавритания стала первым государством, объявившим о победе над эпидемией.
Первый случай заражения в стране был зафиксирован 13 марта у гражданина Австралии, прибывшего из-за границы.
Сразу же были приняты самые жесткие меры ограничения: были закрыты границы, запрещены любые собрания, также прекратили работу школы, рестораны и рынки.
В ночное время в стране был введен комендантский час и запрещены все междугородные перевозки.
Всего в Мавритании было зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. 1 пациент умер, 6 человек выздоровели.
Ранее сообщалось о том, как Украина будет выходить из карантина.