За рубежом от COVID-19 лечатся 163 украинца — МИД

В 16 странах по всему миру лечение от коронавирусной инфекции проходят 163 гражданина Украины.

Об этом в Facebook сообщает МИД.

Как указывается, больше всего наших соотечественников лечится в Италии — 121. Кроме того, 12 украинцев проходят лечение в Греции, шесть — в Чехии, по четыре — в ФРГ и Испании.

По данным МИД, 44 гражданина Украины выздоровели от коронавирусной инфекции, больше всего — в Греции (10) и Польше (6). Семеро заболевших скончались.

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Как сообщалось, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине лабораторно подтверждено 8617 случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru