Из Южной Кореи в Киев доставили 42,5 тысячи защитных костюмов для медиков

В Украину доставили 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников, купленных на средства Фонда Петра Порошенко и компании Roshen в Южной Корее.

Это – четвертая партия костюмов, которая в ближайшие дни поступит в медучреждения по всей стране, сообщает 28 апреля пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Предыдущие 30 тысяч костюмов уже переданы в больницы во все регионы Украины — прежде всего в очаги возгорания коронавирусной болезни. В целом Фонд Порошенко и компания Рошен закупили 130 тысяч защитных медицинских костюмов. Следующий груз из Сеула ожидается через несколько дней", — говорится в сообщении.

В Киев прибыли 42,5 тысячи защитных костюмов для медиков / Фото: eurosolidarity.org

В политсиле напомнили, что в Украине уже около двух тысяч медицинских работников инфицированы COVID 19 — это фактически каждый пятый больной коронавирусом. "Причиной этого является абсолютная необеспеченность отечественных больниц средствами профессиональной защиты", — считают в "ЕС".

Читайте также: ИВЛ, маски и костюмы: Минздрав получил гумпомощь на 80 миллионов

В партии также напомнили, что "Европейская солидарность" на прошлой неделе зарегистрировала законопроект № 3376 о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусной болезнью и требует принять его на ближайшем заседании парламента.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru