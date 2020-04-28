Количество бессимптомных больных неизвестно, их обнаружат только тесты на антитела — Минздрав

Только при внедрении ИФА-тестирования (иммуноферментный анализ), которое выявляет антитела к возбудителю болезни, можно определить точное количество бессимптомных больных COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Очень сложно говорить о проценте таких случаев в Украине. Потому что не существует достоверной информации о безсимптомности. Это возможно только тогда, когда будет введено ИФА-тестирование, которое сейчас проходит соответствующие экспертизы. ИФА-тесты украинского производства, а также мы смотрим и на ИФА-тесты иностранного производства", — сказал он.

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Степанов отметил, что если посмотреть на те случаи инфицирования коронавирусом, которые фиксируются в Украине, то действительно есть определенное количество людей, которые полностью бессимптомно переносят коронавирусную болезнь. По его словам, это выявилось благодаря расширению круга лиц, которых начали тестировать методом ПЦР.

Как сообщалось, по состоянию на 28 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9 410 случаев заболевания COVID-19, за сутки 401 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru