Курс валют на 28 апреля 2020 года, на рынке валютные качели: доллар – вниз, евро — вверх

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 28 апреля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 28 апреля 2020 года. Один американский доллар стал дешевле на 4 копейки по отношению к предыдущему банковскому дню и стоит 27,10 гривен. А евро подорожал на 8 копеек и стоит сегодня 29,41 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 28 апреля:

1 доллар США стоит 27,1025 гривен;

1 евро – 29,4184гривен;

1 российский рубль – 0,3653 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,0 — 27,1 гривны за 1 доллар, продажа 27,3 – 27,4 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 27 апреля 2020 года.