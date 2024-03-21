О том, в банке-регуляторе не замечают поводов для беспокойства, поскольку подобные колебания курса валют основываются на динамике спроса/предложения, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы НБУ Сергея Николайчука, прозвучавшее на YouTube-канале «Forbes.Украина».

По словам Николайчука, обстановка на внутреннем валютном рынке остается по-прежнему достаточно контролируемой, однако вероятны некоторые отклонения курса американской валюты, как в сторону поднятия, так и в сторону падения.

Замглавы НБУ добавил, что сейчас вышеописанная динамика спроса/предложения, по мнению экспертов банка-регулятора, абсолютно совпадает с целями, касающимися «обеспечения привлекательности гривны», даже с учетом текущий темпов инфляции и ее прогнозируемого уровня.

Николайчук акцентировал, проговорившись, что «пора затягивать пояса»:

Также эта динамика не поднимает нашу цель удержания на относительно низком уровне инфляции в этом году.

Ранее мы писали о том, что банкир прогнозировал заметное колебание курса гривны на этой неделе.