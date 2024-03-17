О том, что в период с 18-го по 24-е марта, обстановка на внутреннем валютном рынке нашей страны не претерпит масштабных изменений, поскольку колебание курсов будет регулярным, однако не слишком существенным, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы казначейского департамента «Глобус-Банка» Тараса Лесового, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Лесового, диапазоны валютного варьирования в течение недели составят: от 38 до 39 гривен за доллар и от 41 до 42,5 гривны за евро в продаже/покупке (на «межбанке»); от 38,5 до 39,5 гривны за доллар и от 41 до 43 гривен за евро в реализации/приобретении(на наличном рынке).

Кроме того, разница между куплей и продажей в финучреждениях достигнет не слишком больших величин — около 0,6 гривны за доллар и до 1 гривны за евро. При этом, в «обменниках» этот же процесс обойдется немного дороже — до 1 гривны за доллар и до 1,3 гривны за евро.

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказывал, что ожидает национальную валюту в 2024-м году.