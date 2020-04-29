Эпидемия коронавируса в Украине завершится в начале июня — ученые

Группа ученых Сингапурского университета технологий и дизайна, а также лаборатории Data-Driven Development Lab составили график завершения эпидемии коронавируса во всех странах мира.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Свои прогнозы ученые составляли на основе новых случаев заражения коронавируса в странах, которые легли в основание наглядных прогностических кривых по SIR-модели.

Эта модель учитывает все данные о заболевших COVID-19: даты их заболевания и выздоровления и интенсивность общения между людьми.

Уже благодаря этим данным сингапурские ученые составили свои графики об эпидемии в различных странах и попытались спрогнозировать, когда заболеваемость пойдет на спад.

Так, в отношении Украины график показывает, что снижение заболеваемости начнется 17 мая, а к 8 июня 2020 года эпидемия в Украине и вовсе завершится.

Что касается ситуации в мире, то здесь по прогнозам, эпидемия пойдет на спад с 30 мая, а окончательно завершится в начале декабря 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.