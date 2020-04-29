Минздрав представит свое видение медреформы в ближайшие дни

29.04.2020 10:51

Укринформ

Министерство здравоохранения представит в ближайшие дни свое видение реформы медицины.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы уже завершаем этот аудит и предложим в ближайшие дни реальный механизм, каким образом мы будем финансировать все эти заведения, каким образом мы будем реформировать нашу медицину. Мы не будем идти тем путем, которым шли ", — заявил Степанов.

В качестве примера он привел реформу фтизиатрической службы. По его словам, сейчас больницы, которые лечат больных туберкулезом, оказались в ситуации недофинансирования, что грозит сокращением их работников.

Степанов добавил, что Минздрав разработал необходимые механизмы и начнет воплощать их уже на следующей неделе.

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"Это та задача, которую в том числе мне ставил Президент страны, и поэтому все будет нормально, у нас будет нормальная медицина, которой мы все будем гордиться", — сказал Степанов.

Как сообщалось, в Украине 1 апреля начался второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

По материалам: ukrinform.ru